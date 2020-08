Usa: hackeraggio di Twitter, tre gli indagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono indagate come responsabili dell'hackeraggio del 15 luglio di Twitter. A capo del gruppo c'è un diciassettenne, che le autorità hanno arrestato e accusato di essere la mente del piano criminale legato al mondo delle criptovalute. Lo riporta il "Wall Street" Journal. Graham Ivan Clark, della Florida, è finito sotto custodia in relazione all'incidente che ha coinvolto innumerevoli celebrità politiche e dello spettacolo, tra cui Joe Biden ed Elon Musk. Clark è accusato di circa 30 reati connessi all'hackeraggio. Sono stati accusati anche Mason Sheppard, 19 anni, del Regno Unito, e Nima Fazeli, 22 anni, di Orlando, Florida, secondo una nota del dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. "Apprezziamo l'azione rapida delle forze dell'ordine in questa indagine", è la dichiarazione di Twitter. (Nys)