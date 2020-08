Usa: Trump, se vince Biden ci saranno caos e spargimenti di sangue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dipinto un quadro distopico del paese nel caso dovesse vincere il candidato democratico, Joe Biden. Lo riporta il sito "The Hill". "Se Joe Biden sarà eletto presidente, il caos e lo spargimento di sangue si diffonderanno in ogni comunità della nostra terra. Avrete una Portland ovunque", ha detto il capo della Casa Bianca durante un comizio improvvisato e in scala ridotta su una pista d'atterraggio di un aeroporto in Florida, attirando una folla di sostenitori che si erano radunati al suo arrivo. "Non ci sarà sicurezza, non ci sarà pace, non ci sarà giustizia, non ci sarà nessuno che vi protegga e nessuno che difenda lo stile di vita statunitense", ha aggiunto Trump. (Nys)