Business news: Ferrovie tedesche, perdite di 3,7 miliardi nel primo semestre, massimo storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, nel primo semestre del 2020, le Ferrovie tedesche ( Deutsche Bahn - Db) hanno subito la perdita più grave dalla loro fondazione nel 1994, pari a 3,7 miliardi di euro. Le vendite sono diminuite a 19,4 miliardi di euro dai 22 miliardi di euro dello stesso periodo dello scorso anno.È quanto reso noto oggi da Db, gruppo di proprietà statale. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, le operazioni regolari hanno registrato una perdita di 1,8 miliardi di euro al lordo delle imposte e degli interessi. Il dato dovrebbe aumentare a 3,5 miliardi di euro per l'intero 2020. Il coronavirus ha “improvvisamente rallentato il nostro percorso di crescita di successo e ha fatto precipitare Deutsche Bahn nella peggiore crisi finanziaria sin dai suoi inizi”, ha dichiarato l'amministratore delegato, Richard Lutz. Tuttavia, il gruppo continuerà a investire e ad assumere per attuare il programma di protezione del clima elaborato dal governo federale. Soltanto nel primo semestre, Db ha assunto 19 mila candidati. Oltre alla perdita operativa , nella prima metà dell'anno, l'azienda ha è registrato il declino del valore della propria controllata per il trasporto locale e regionale Arriva, pari a 1,4 miliardi di euro. Vi sono poi da conteggiare ulteriori effetti speciali e pagamenti fiscali. In totale, la perdita di Db è di 3,7 miliardi di euro. (Geb)