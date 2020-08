Business news: Eurostat, Polonia tra i paesi con il tasso di disoccupazione più basso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Polonia il tasso di disoccupazione a giugno ha raggiunto il 3 per cento. Lo dicono i dati dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat), ripresi dal portale "Strefa Inwestorow". Il numero assoluto dei disoccupati nel Paese è di circa 520 mila unità. A maggio 2020 la percentuale era del 2,9 per cento, equivalente a 500 mila disoccupati. A giugno del 2019 il dato era invece pari al 3,3 per cento. La situazione del mercato del lavoro in Polonia è seconda solamente a quella della Repubblica Ceca (2,6 per cento). Il tasso di disoccupazione giovanile si attesta a giugno al 9,5 per cento rispetto al 9 del mese precedente. Tra le donne la disoccupazione sale su base mensile dal 3 al 3,1 per cento, mentre tra gli uomini sale dal 2,9 al 3 per cento. Una settimana fa anche l'Ufficio centrale di statistica polacco (Gus) aveva pubblicato il suo dato sul tasso di disoccupazione a giugno, pari al 6,1 per cento. La percentuale differisce da quella dell'Eurostat per ragioni metodologiche. (Beb)