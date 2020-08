Business news: Croazia, consumi al dettaglio in calo a giugno di oltre il 6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consumi al dettaglio in Croazia hanno registrato a giugno un calo del 6,2 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Lo rileva l'Istituto nazionale di statistica, precisando che i consumi hanno però visto un aumento rispetto al mese precedente del 2,9 per cento. Il mese di giugno è il quarto di fila in cui viene registrato un calo su base annua a causa dello scoppio della pandemia da coronavirus. A maggio i consumi erano crollati del 7,8 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. "A seguito dell'eliminazione graduale a maggio e giugno delle misure introdotte contro la pandemia, il fatturato del commercio al dettaglio a giugno ha confermato il proseguimento degli sviluppi mensili positivi, mentre è continuato il declino su base annua", hanno commentato gli analisti di Raiffeisenbank Austria analizzando il rapporto dell'Istituto di statistica per la stampa locale. (Seb)