Business news: Germania, inflazione negativa a luglio, -0,1 per cento

- A luglio, il tasso di inflazione su base annua è negativo, par al -0,1 per cento. È quanto si apprende dai dati preliminari diffusi dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, sul declino del livello generale dei prezzi ha influito il taglio dell'Iva, parte del piano di stimolo da 130 miliardi di euro varato dal governo federale per sostenere la domanda interna contro la crisi del coronavirus. In vigore dal primo luglio scorso al 31 dicembre prossimo, la riduzione dell'imposta è dal 19 al 16 per cento. L'aliquota ridotta scende dal 7 al 5 per cento. La spesa prevista per il taglio dell'Iva è di 20 miliardi di euro. A luglio, sono diminuiti i prezzi di energia e abbigliamento, mentre è notevolmente aumentato il costo dei generi alimentari. (Geb)