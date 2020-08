Business news: Germania, per Enbw utili in aumento del 24 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2020, il gruppo per l'energia tedesco Enbw ha registrato un aumento degli utili prima di interessi, imposte e ammortamenti (Ebitda), adeguati per gli effetti speciali, di circa il 24 per cento su base annua a 1,6 miliardi di euro. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che a sostenere le entrate di Enbw è stato soprattutto il settore delle energie rinnovabili, con la messa in funzione dei parchi eolici Hohe See e Albatros nel Mare del Nord. Tuttavia, le vendite di Enbw hanno risentito della crisi del coronavirus, diminuendo di circa il 3 per cento a 9,7 miliardi di euro. A ogni modo, le previsioni sugli utili per il 2020 rimangono invariati, con l'Ebitda che dovrebbe essere compreso tra 2,75 e 2,9 miliardi di euro. Enbw ha reso noto che intende raggiungere “almeno il margine inferiore” della stima. (Geb)