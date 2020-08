Business news: Francia, nel secondo trimestre il Pil crolla del 13,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre dell'anno il Pil francese è crollato del 13,8 per cento a causa delle chiusure imposte nell'ambito della crisi del coronavirus. È quanto emerge dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Si tratta del calo più marcato registrato dalla Seconda guerra mondiale", ha detto Mathieu Plane, vicedirettore del dipartimento Analisi e previsioni dell'Osservatorio francese delle congiunture economiche (Ofce). Il consumo delle famiglie è calato dell'11 per cento. Le esportazioni hanno subito una contrazione del 25,5 per cento, contro il -6,1 per cento nel primo trimestre. "In totale il commercio esterno contribuisce negativamente alla crescita di -2,3 punti", fa sapere l'Insee. A maggio il deficit commerciale è arrivato a 7,1 miliardi di euro, 2 miliardi in più rispetto ad aprile. Per i prossimi mesi dell'anno molto dipenderà dall'evoluzione della pandemia e dalle eventuali restrizioni imposte per arrestare potenziali nuove ondate di contagi. "Dipenderà anche dai consumi delle famiglie", ha detto Ludovic Subran, economista del gruppo Allianz. (Frp)