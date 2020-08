Business news: Spagna, per banca Sabadell il 72,7 per cento di perdite in più primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca Sabadell ha registrato il 72,7 per cento di perdite in più nel primo semestre di quest'anno rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Come comunicato dall'istituto di credito, infatti, il deficit è aumentato a 1,08 miliardi di euro rispetto ai 374 milioni del 2019, principalmente a causa della pandemia del coronavirus che ha avuto un forte impatto sugli scenari macroeconomici. Banco Sabadell ha evidenziato che il calo dei proventi derivante dalle misure di quarantena hanno, di fatto, neutralizzano i benefici della plusvalenza netta di 293 milioni di euro derivanti dalla vendita dei fondi di investimento Sabadell Asset Management. (Spm)