Business news: ministro Economia francese, nuovi prestiti garantiti per hotel e ristoranti

- Il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire ha annunciato un nuovo prestito garantito per il settore turistico che "potrà arrivare fino all'80 per cento del volume d'affari dell'hotel o del ristorante che lo richiederà". Intervenendo ai microfoni dell'emittente televisiva "Cnews", il ministro ha spiegato che il governo di Parigi ha previsto anche altri aiuti, come ad esempio il prolungamento della cassa integrazione fino a dicembre. Il sottosegretario al Turismo, Jean-Baptiste Lemoyne, ha dichiarato che in totale ci sono "18 miliardi di euro in misure di sostegno e di investimento". In Francia il settore del turismo rappresenta 2 milioni di posti di lavoro e circa l'8 per cento del Pil. (Frp)