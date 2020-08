Usa: Microsoft farà lavorare i dipendenti da remoto fino a gennaio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dipendenti di Microsoft negli Stati Uniti avranno la possibilità di lavorare da casa almeno fino al 19 gennaio, ha comunicato oggi l'azienda, secondo quanto riportato dall'emittente "Cnn". È l'ultimo segnale che le grandi aziende si stanno preparando per una lunga pandemia. "Continuiamo a rivedere la situazione su base locale in ogni regione/paese/stato in cui lavoriamo e continueremo a modificare le date per paese secondo le necessità", ha detto il portavoce. La decisione di Microsoft segue quella analoga di Google, che all'inizio di questo mese ha detto che permetterà a molti dei suoi dipendenti di lavorare a distanza almeno fino alla fine di giugno 2021. Qualche settimana fa Microsoft si era espressa in tutt'altro modo in merito al lavoro da casa, attraverso un apposito studio che aveva sollevato diversi aspetti negativi riguardanti i lavoratori. Secondo il colosso di Redmond, chi lavora da remoto ha una giornata lavorativa decisamente più lunga, ha molti più meeting e riduce il tempo dedicato alla pausa. (Nys)