Business news: premier Abela, per la prima volta tasso di disoccupazione di Malta più basso nell'Eurozona

- Per la prima volta nella storia Malta ha registrato il più basso livello di disoccupazione nell'Eurozona: lo ha sottolineato il primo ministro maltese, Robert Abela, commentando gli ultimi dati diffusi da Eurostat riguardo il mese di giugno del 2020. "Il nostro piano per un futuro migliore sta facendo una vera differenza per coloro che si trovano in stato di bisogno", ha dichiarato il premier maltese. A giugno di quest'anno, il tasso di disoccupazione dell'area euro è stato del 7,8 per cento, rispetto al 7,7 per cento di maggio. Nell'Unione europea il tasso di disoccupazione è stato del 7,1 per cento a giugno 2020, in aumento rispetto al 7 per cento di maggio 2020. Malta, nonostante un aumento della disoccupazione su base annua rispetto al giugno 2019, ha registrato il dato più basso nell'Eurozona con un tasso del 4,2 per cento (in calo dello 0,1 per cento su base mensile). Il tasso di disoccupazione più alto della zona euro è stato registrato in Spagna, dove nel giugno 2020 è salito al 15,6 per cento. Per quanto riguarda l'Italia, il tasso di disoccupazione è aumentato dall'8,3 per cento del maggio 2020 all'8,8 di giugno. (Res)