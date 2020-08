Business news: Paesi Bassi, Klm annuncia taglio di 4.500-5 mila posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea olandese Klm ha annunciato oggi che taglierà tra i 4.500 e i 5 mila posti di lavoro a causa della crisi del coronavirus. Secondo quanto si legge in una nota, oltre 1.500 posti di lavoro già tagliati, altri 1.500 contratti a tempo determinato non saranno rinnovati e ulteriori 2 mila posti di lavoro verranno soppressi grazie a un regime di partenza volontaria. Il gruppo si aspetta inoltre che attraverso i pensionamenti si contribuiscano a tagliare altri 500 posti di lavoro. Klm ha affermato che non prevede che la domanda si riprenderà completamente prima del 2023 o del 2024 e ha dichiarato che ulteriori riduzioni del personale sono possibili "dato l'alto livello di incertezza". All'inizio del mese, la Commissione europea ha approvato un pacchetto di salvataggio di 3,4 miliardi di euro in prestiti offerti dal governo olandese per aiutare la società a superare la crisi. (Beb)