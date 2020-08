Business news: Albania, dalla Banca mondiale 15 milioni di euro per sostegno a lotta Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha approvato un finanziamento da 15 milioni di euro per l'Albania, allo scopo di aiutare il paese a prevenire e rispondere alla pandemia del Covid-19 rafforzando il sistema sanitario nazionale. Il finanziamento copre diverse aree di intervento, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Ata". Il progetto finanziato dalla Banca mondiale sosterrà la massima diffusione possibile dei test tra i cittadini albanesi, amplierà il numero di posti in terapia intensiva e rafforzerà la capacità di rispettare le regole per il distanziamento sociale. "La Banca mondiale sta al fianco dei cittadini dell'Albania in questa crisi senza precedenti", si legge nella nota che annuncia lo stanziamento dei 15 milioni di euro. (Alt)