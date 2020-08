Ecuador: Yaku Perez sarà candidato alla presidenza per il partito Pachakutik (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lista dei possibili candidati copmare già Guillermo Lasso, leader del partito liberale e conservatore Creo che ha annunciato la sua candidatura alla presidenza nel 2018. Questa sarebbe la terza nomination di Lasso, sconfitto alle precedenti elezioni del 2013 (vinte da Rafael Correa) e del 2017 (vinte da Lenin Moreno). Ha manifestato intenzione di candidarsi anche l'ex parlamentare Andres Paez. Anche lui esponente di Creo ed ex candidato alla vicepresidenza con Lasso, ha fondato il partito Nos, che tuttavia non ha avuto ancora l'approvazione del Consiglio elettorale nazionale per correre alle elezioni. IN corsa anche l'attivista Fernando Balda per il partito di sinistra Libertà è popolo, fondato da Gary Moreno, fratello dell'attuale presidente Lenin. (segue) (Brb)