Business news: Eurostat, disoccupazione in Spagna al 15,6 per cento, il doppio della media dell'Eurozona

- La Spagna è il paese dell'Unione europea che nel mese di giugno ha registrato il più alto tasso di disoccupazione pari al 15,6 per cento, il doppio della media della zona euro (7,8). E' quanto emerge dei dati resi noti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) che colloca il paese iberico davanti alla Grecia (15,5) e alla Lettonia (10,1). Tra le donne la disoccupazione in Spagna è salita al 17,1 per cento, mentre tra gli uomini al 16,9 per cento. Il tasso di disoccupazione giovanile si è attestato a giugno al 40,8 per cento rispetto al 39,1 del mese precedente. In cifre assolute, i giovani disoccupati in Spagna il mese scorso erano 514 mila, 19 mila in più rispetto a maggio. (Beb)