Usa: Corte Suprema sblocca i fondi extra per la costruzione del muro col Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema non impedirà alla Casa Bianca di utilizzare fondi per 2,5 miliardi di dollari inizialmente destinati al Pentagono per costruire il muro al confine tra Stati Uniti e Messico. Lo riporta il sito "The Hill". Con cinque voti a favore e quattro contro, la corte ha negato la richiesta di alcune associazioni di fermare la costruzione del muro dopo che il mese scorso una corte d'appello federale ha detto che il dirottamento dei fondi era illegale. Il Sierra Club, l'American Civil Liberties Union (Aclu) e altri gruppi avevano chiesto ai giudici di revocare l'ordine dello scorso luglio che consentiva al presidente Trump di iniziare a spendere i fondi per il muro, mentre i ricorsi legali procedevano attraverso i tribunali. Le contestazioni legali sono sorte all'inizio dell'anno scorso, dopo che Trump ha dichiarato un'emergenza nazionale al confine meridionale nel tentativo di liberare ulteriori finanziamenti. Ciò è avvenuto dopo che un disegno di legge del Congresso aveva stanziato circa 1,3 miliardi di dollari per la sicurezza del confine, ben al di sotto dei quasi 5 miliardi di dollari che Trump aveva chiesto per completare il suo progetto di firma. Un tribunale distrettuale federale ha interrotto l'uso dei fondi riappropriati. Ma una sentenza della Corte Suprema del luglio 2019 ha permesso alla costruzione di andare avanti. (Nys)