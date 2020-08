Usa: Trump potrebbe obbligare la cinese Bytedance a vendere le sue quote di TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe presto chiedere alla società cinese Bytedance di vendere le sue quote di TikTok, la popolare applicazione per la condivisione di video che l'amministrazione statunitense ritiene un pericolo per la sicurezza nazionale. Lo riportano fonti del "Wall Street Journal". La preoccupazione della Casa Bianca è che TikTok possa trasmettere i dati sensibili degli statunitensi al governo autoritario cinese, mentre TikTok ha sempre rigettato categoricamente queste accuse. Sarebbe la settima volta che viene approvato un "ordine di cessione" da quando il Congresso ha autorizzato questo particolare potere d'intervento sulle società private a capitale straniero nel 1988. Trump ha usato questa autorità già tre volte. L'ultima volta a marzo, quando ha ordinato a una società cinese di vendere la sua quota di StayNTouch, un'azienda di software per la gestione di proprietà alberghiere, dicendo di avere "prove credibili" che "minaccia di compromettere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti". Tuttavia Trump ha fatto capire che la decisione non è ancora definitiva. "Potremmo vietare TikTok", ha detto ai giornalisti. "Potremmo fare altre cose, ci sono un paio di opzioni. Ma stanno succedendo un sacco di cose. Quindi vedremo cosa succederà. Stiamo esaminando molte alternative rispetto a TikTok". A Washington c'è anche la preoccupazione che l'app possa essere usata per diffondere la propaganda cinese e che i moderatori della piattaforma possano censurare i contenuti per placare Pechino. (Nys)