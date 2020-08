Regionali: Sisto (FI), Emiliano una vergogna nella vergogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo 5 anni di "imbarazzante inerzia, dedicati solo a se stesso e mai agli interessi dei pugliesi, donne comprese, Emiliano ora ha la sfacciataggine di rivendicare l'imbarazzante risultato di un decreto legge incostituzionale a cui il Consiglio dei ministri è stato costretto solo e soltanto per la volontà e la manifesta incapacità del governatore della Puglia". Lo dichiara il deputato e responsabile del dipartimento Affari costituzionali di Forza Italia Francesco Paolo Sisto. "Colpito duramente dalla bocciatura della candidatura orribile di Lopalco, Emiliano ha provato l'ennesimo colpo di mano a poche ore dalla scadenza del tempo utile per indire le votazioni - aggiunge -. Tale arroganza ha avuto un duplice effetto: ha confermato la necessità della Puglia di liberarsi del re della Xylella e principe della cattiva sanità, e ha generato un figlio mostruoso, un decreto legge che ha violato in modo gravemente plurimo la Carta con la terrificante innovazione del potere esecutivo che scrive le regole elettorali stracciando letteralmente i precetti costituzionali. Prescindendo dal merito, una vergogna nella vergogna", conclude. (Com)