Regionali: Cuppi (Pd), bella notizia su parità di genere, uniti in battaglia contro discriminazione

- La presidente del Partito democratico, Valentina Cuppi, parla di "una bella notizia. È stata approvato un provvedimento che garantirà parità di genere alle Regionali in Puglia. Il Consiglio dei ministri si è riunito - continua l'esponente del Pd su Facebook -, ed è stato approvato un decreto legge atto a far sì che in Puglia, per le elezioni Regionali di settembre, vi sia la doppia preferenza di genere e l'inammissibilità delle liste elettorali che non dovessero rispettare la proporzione di genere 60/40. Dobbiamo essere uniti in questa battaglia. Una battaglia che va oltre al genere, una battaglia contro ogni discriminazione", conclude Cuppi, "nel segno dell'eguaglianza sancita dalla nostra Costituzione". (Rin)