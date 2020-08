Usa: Exxon Mobil e Chavron registrano perdite record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colossi petroliferi statunitensi Exxon Mobil e Chevron hanno entrambi riportato perdite consistenti per il secondo trimestre, anche peggiori di quanto si aspettasse Wall Street - l'ennesimo segno di come la pandemia di Covid-19 abbia danneggiate l'economia globale. Exxon ha perso ricavi per 1,1 miliardi di dollari, la seconda perdita trimestrale consecutiva della società, mentre Chevron ha registrato una perdita di 8,3 miliardi di dollari. Entrambi i titoli sono stati tra i più colpiti dalle perdite nell'indice Dow Jones ieri sera. I prezzi del greggio sono scesi di oltre il 25 per cento quest'anno e ad un certo punto sono scesi anche brevemente in territorio negativo al di sotto degli 0 dollari. Ultimamente sono però rimbalzati e si aggirano ora intorno ai 40 dollari al barile. (Nys)