Business news: Austria, economica segna un calo record del 10,7 per cento nel secondo trimestre

- L'economia austriaca ha segnato un ribasso del 10,7 per cento nel secondo trimestre, la più grande contrazione dalla Seconda guerra mondiale. È quanto riferito dall’Istituto per la ricerca economica austriaca (Wifo), secondo cui in questo periodo la pandemia di coronavirus ha colpito la domanda sia interna che estera. Wifo, che raccoglie i dati per conto del governo di Vienna, ha affermato che i settori più colpiti includono vendita al dettaglio, hotel, ristoranti, sport e intrattenimento. Rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, il prodotto interno lordo austriaco nel secondo trimestre è diminuito del 12,8 per cento in termini reali. (Geb)