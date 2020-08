Business news: Germania, crollo del Pil del 10,1 per cento nel secondo trimestre, è recessione tecnica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, nel secondo trimestre del 2020, il Pil della Germania ha subito un crollo del 10,1 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. Dopo la contrazione del Pil del 2 per cento tra gennaio e marzo, il paese è ufficialmente in recessione tecnica. È quanto reso noto oggi dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, si tratta della massima contrazione dall'avvio delle rilevazioni su base trimestrale, nel 1970. Il dato supera le previsioni, che stimavano il declino al 9 per cento. A gravare sull'economia tedesca sono state le misure restrittive attuate per contenere la diffusione del coronavirus, con la chiusura di fabbriche, esercizi commerciali, hotel e ristoranti e la cancellazione dei grandi eventi. La Germania dovrebbe tornare a crescere nel terzo trimestre. In particolare, l'Istituto tedesco di ricerca economica (Diw) prevede un'espansione del Pil del 3 per cento. Tuttavia, secondo Claus Michelsen del Diw, probabilmente saranno necessari due anni prima che l'economia della Germania torni ai livelli precedenti alla crisi. (Geb)