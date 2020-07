Migranti: Di Maio, per controllo flussi da Tunisia no slogan ma piano concreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per frenare il flusso di migranti in arrivo dalla Tunisia non servono "urla, slogan e operazioni mediatiche", ma una strategia di ampio respiro che non ci concentri solo sul "tema securitario". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio ricordando, in una diretta sul suo profilo Facebook, che la Tunisia è "paese sicuro" e gli arrivi si potranno concludere solo con i rimpatri. Il primo punto del piano è quello "di prevenire e non gestire, non bisogna fermare gli sbarchi ma le partenze", ha detto Di Maio rimandando agli impegni che Tunisi ha preso e deve prendere per controllare i flussi in uscita. In secondo luogo stilare accordi analoghi a quelli fatti con l'Albania alla fine degli anni '90, che "hanno portato a fermate, sequestrare e affondare le parche che si usavano per la traversata". Un impegno che il ministro rilancia come "punto di svolta" di quella gestione dei flussi, perché garantiva di privare le organizzazioni criminali del loro bene più strategico, il mezzo di trasporto. Occorrerà quindi garantire un ritmo "più veloce" dei rimpatri che assicuri equilibrio come quello degli sbarchi, non ricorrendo solo agli aerei ma anche "lavorando a rimpatri con le imbarcazioni", a bordo delle quali si possono trasportare fino a 300-400 persone". (segue) (Res)