Ecuador: Yaku Perez sarà candidato alla presidenza per il partito Pachakutik

- Il sindaco della città di Azuay in Ecuador, Yaku Perez Guartam sarà il candidato alla presidenza della Repubblica per il partito Movimento Plurinazionale Pachakutik. Lo ha reso noto lo stesso partito, sottolineando che Perez è l'unico candidato per le elezioni primarie chiuse del partito che si terranno il 22 agosto e al termine di cui sarà ufficializzata la sua candidatura. A circa sette mesi di distanza dal primo turno delle elezioni presidenziali del 2021, in programma nel mese di febbraio, la lista dei candidati che contenderanno la guida del paese sudamericano al presidente uscente Lenin Moreno, va definendosi in maniera sempre più chiara. Secondo quanto riporta il quotidiano "El Universo", molti personaggi hanno già annunciato ufficialmente la loro intenzione di misurarsi con le urne, mentre altri sono ancora alla prese con una fase di studio. La definizione di alleanze è ancora in una fase embrionale. (segue) (Brb)