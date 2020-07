Regionali: Gualtieri, parità di genere è valore fondamentale che deve essere riconosciuto in tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, osserva che "la parità di genere è un valore fondamentale che deve essere riconosciuto in tutto il Paese. Per questo oggi il Consiglio dei ministri - continua l'esponente dell'esecutivo su Twitter - ha adottato un decreto che introduce la doppia preferenza in Puglia. Al fianco delle donne", conclude Gualtieri, "per rendere più forte e compiuta la nostra democrazia". (Rin)