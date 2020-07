Iraq: premier Kadhimi annuncia elezioni per il 6 giugno 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iraq terrà le sue prossime elezioni generali il 6 giugno 2021, Lo ha annunciato questa sera il primo ministro Mustafa al Kadhimi in un discorso televisivo. "Annuncio che il 6 giugno 2021 come data per le prime elezioni parlamentari e faremo del nostro meglio per rendere queste elezioni un successo", ha dichiarato Kadhimi. Lo svolgimento delle elezioni è stato tra gli impegni di Kadhimi quando è stato nominato premier lo scorso aprile del 2020. L’annuncio di Kadhimi giunge dopo le proteste degli ultimi giorni in cui hanno perso la vita tre manifestanti e secondo i media panarabi, le elezioni sono un punto chiave per soddisfare le istanze richieste nelle proteste.(Res)