Imprese: Patuanelli, detassazione totale investimenti in azienda è uno degli obiettivi più importanti da raggiungere

- Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, osserva in merito alle risorse del Recovery fund che "209 miliardi da investire per il Paese sono un’occasione che non possiamo perdere - spiega - e che non capiterà mai più. Ma dobbiamo investirli, non spenderli. In questa direzione la detassazione totale degli investimenti in azienda è uno degli obiettivi più importanti da raggiungere. Oggi", prosegue l'esponente dell'esecutivo su Facebook, "ho potuto confrontarmi con gli imprenditori liguri grazie ad un incontro organizzato da Confindustria Liguria. I settori turistico e nautico, molto importanti per questa Regione, sono tra quelli che hanno pagato a caro prezzo la crisi dovuta al Covid". Per Patuanelli, "il decreto Semplificazioni è uno dei passaggi per ricostruire un rapporto di fiducia tra governo e imprese, velocizzando le procedure e creando nuove opportunità. Voglio anche ricordare, però, i 5,8 miliardi di contributi a fondo perduto erogati e i 62,7 miliardi con garanzia al 100 per cento, il Piano 4.0 che intendo rafforzare ulteriormente per offrire alle imprese la possibilità di innovare e stare al passo con la concorrenza globale. Dobbiamo fare ancora tanto - conclude il titolare del Mise - ma la strada è quella giusta". (Rin)