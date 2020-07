Coronavirus: Fauci, l'Ue ha fatto meglio degli Usa perché ha chiuso prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "diversità di risposte" degli Stati Uniti ha ostacolato la capacità del paese di contenere la diffusione del Covid, ha detto Anthony Fauci, membro della task-force anticoronavirus della Casa Bianca in un'udienza del Congresso. Lo riporta l'emittente "Cnn". Quando gli è stato chiesto perché l'Europa sembra essere stata più efficace nel controllare la diffusione del virus, il principale esperto di malattie infettive della nazione ha detto che ha contribuito il fatto che circa il 95 per cento dell'Europa aveva chiuso i battenti molto prima. "Abbiamo chiuso in modo funzionale solo il 50 per cento del paese", ha detto Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Disease, in risposta a una domanda del deputato Jim Clyburn. Fauci ha aggiunto che alcuni Stati hanno seguito le linee guida per la riapertura più correttamente di altri. "Penso che ci sia stata una tale diversità di risposta in questo Paese da parte di diversi Stati e non abbiamo avuto una risposta unitaria, e questo ha fatto crollare tutto", ha aggiunto Fauci.(Nys)