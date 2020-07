Italia-Germania: colloquio telefonico Di Maio-Maas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto nel pomeriggio una conversazione telefonica con il Ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, secondo una nota diffusa stasera dalla Farnesina. Nell'incontro si è parlato degli sviluppi nello scenario libico, su cui esiste una forte convergenza fra le posizioni italiane e tedesche. I due Ministri, si legge nella nota "hanno riaffermato l'importanza di mantenere una stretta collaborazione per lavorare all'obiettivo di una soluzione politica ancorata al Processo di Berlino, in una fase in cui le tensioni e il 'build-up' militare rischiano di innescare un confronto militare su larga scala". Ribadendo il fermo sostegno dell'Italia al Processo di Berlino, il Ministro Di Maio ha detto che le priorità dell'Italia restano "il raggiungimento di un cessate il fuoco effettivo e duraturo e la pronta ripresa della produzione petrolifera". I ministri hanno inoltre brevemente affrontato il tema del Mediterraneo orientale, concordando sull'importanza di mantenere un dialogo costruttivo con Ankara. (Com)