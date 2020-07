Usa: Fitch rivede al ribasso il rating da stabile a negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fitch ha confermato il rating a tripla A sugli Stati Uniti, abbassando però le prospettive da stabili a negative. Con un comunicato, l’agenzia cita il continuo deterioramento delle finanze pubbliche, vede il rapporto debito/Pil superare il 130 per cento entro il 2021, prevede una riduzione del deficit all'11 per cento del Pil e una contrazione dell'economia statunitense del 5,6 per cento quest'anno. L'outlook è stato rivisto in negativo dunque per il continuo deterioramento delle finanze pubbliche statunitensi e l'assenza di un piano di consolidamento fiscale credibile, questioni che sono state evidenziate nell'ultima revisione del rating dell'agenzia il 26 marzo 2020. Gli elevati disavanzi di bilancio e il debito erano già su un percorso di medio termine in crescita anche prima dell'inizio dell'enorme shock economico precipitato dal coronavirus. Un altro rischio che cita Fitch è la possibilità di uno stallo politico dopo le elezioni nel caso nessuno dei due partiti dovesse ottenere una maggioranza di 60 seggi al Senato.(Nys)