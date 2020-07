Roma: realizzare un Museo sul fascismo in città, in Aula la mozione della consigliera M5s (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scopo del Museo sul fascismo - recita la mozione che "Agenzia Nova" ha potuto visionare in anteprima - è "di tipo storico-didattico" e sarà "collegato a un centro studi di alto livello scientifico per raccontare tutti gli aspetti del regime fascista in maniera esplicativa, utilizzando anche le nuove tecnologie digitali, che funga da polo attrattore per le scolaresche di ogni ordine e grado d'Italia e d'Europa, di curiosi, di appassionati ma anche di turisti da tutto il mondo, che abbia il valore catartico al pari delle altre consimili realtà museali già presenti in altri paesi europei". Inoltre tra le premesse si chiarisce che la proposta nasce "osservata la necessità di contrastare il negazionismo e l'ignoranza ancora diffusa sui fatti accaduti nella prima metà del Novecento in Italia durante il regime fascista" e "constatato che "i neofascisti in cerca di visibilità, che anche recentemente con la loro vergognosa violenza hanno offeso Roma, i suoi cittadini, le forze dell'ordine e la libera stampa, pur rappresentando solo se stessi sono purtroppo portatori di un virus che va contrastato con mezzi potenti e adeguati". (Rer)