Migranti: Crimi, pieno sostegno per sicurezza a Porto Empedocle

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, ha annunciato al termine dell’incontro avvenuto presso il comune di Porto Empedocle che "il ministero dell’Interno è disponibile a dare pieno sostegno al Comune in termini di interventi che possono essere fatti per garantire la sicurezza dei propri cittadini. Questo è un altro impegno che portiamo qui". Il viceministro all'Interno ha, poi, proseguito: "Abbiamo invitato la sindaca di Porto Empedocle a dirci quali possono essere gli interventi che possono essere fatti per garantire maggior sicurezza ai cittadini, in termini generali". Successivamente Crimi si è recato ad Agrigento, dove ha incontrato il Prefetto Maria Rita Cocciufa con la quale si è confrontato rispetto alla situazione degli sbarchi e alla gestione dell'accoglienza dei migranti nella sua provincia. (Rin)