Migranti: Salvini, Francia ci dà una mano solo per tenere i clandestini in casa nostra

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, afferma: "Di male in peggio: dopo aver spalancato i porti, fatto scappare decine di immigrati positivi al Covid-19 e annunciato modifiche ai decreti Sicurezza per coccolare le Ong, il governo Conte si accorda con la Francia per sigillare i nostri confini. In pratica - continua l'ex ministro dell'Interno in una nota -, Parigi non ci aiuta a fermare i barconi, ma gli agenti di Macron si accerteranno che i clandestini rimangano sempre e solo in Italia. Sembra una barzelletta, esattamente come gli sbarchi di barboncini e gatti insieme ai clandestini, ma invece è la tragica realtà. Il governo è incapace o in malafede - conclude Salvini - di certo mette in pericolo il Paese". (Com)