Aerospazio: lanciati due satelliti russi Express con a bordo payload di Thales Alenia Space

- I satelliti per telecomunicazioni Express-80 ed Express-103 sono stati lanciati con successo dal cosmodromo di Baikonur in Kazakhstan con un razzo Proton. Lo riferisce un comunicato. I satelliti nascono dalla partnership tra la società russa Iss Reshetnev, che ha fornito le piattaforme H1000 e Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), che ha fornito i payload. La missione di entrambi i satelliti Express-80 e Express-103, che avrà una durata di 15 anni, fornirà telecomunicazioni mobili e fisse, Tv digitale e radiodiffusione, accesso a internet ad alta velocità e servizi di trasmissione dati nel territorio russo, con l’operatore Rscc (Russian Satellite Communication company). Express 80 opererà a 80°E, il payload è composto da 18 transponder attivi in banda C e 20 trasponder attivi in banda Ku, che copriranno i territori russi, oltre a 2 transponder attivi in banda L che forniranno copertura globale. La potenza del Payload è pari a 6,3 kW. Express 103 opererà a 103°E (o 96.5°E), anche in questo caso con una potenza pari a 6,3 kW. Anche questo payload è composto da 18 transponder attivi in banda C e 20 trasponder attivi in banda Ku, che forniranno copertura sulla Russia e sui territori del Sud-est asiatico, oltre a 1 transponder attivo in banda L che fornirà invece copertura globale. (segue) (Com)