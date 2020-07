Aerospazio: lanciati due satelliti russi Express con a bordo payload di Thales Alenia Space (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oltre venti anni Thales Alenia Space collabora con la Russia, a partire dal programma Seasat. In questo arco di tempo, Thales Alenia Space ha fornito payload per i satelliti Express-A1, Express-A2, Express-A3, Express-A4, Express-AM11, Express AM22, Express AM2, Express-AM3, Express-AM33, Express-AM44, Express AM8, AT1 and AT2, Kazsat 3, Express 80 e 103 e AMU7, con piattaforma fornita da Iss Reshetnev. Inoltre, Thales Alenia Space ha fornito i payload per i satelliti Express-MD1, Express-MD2, Kazsat 1 e Kazsat 2, con piattaforma in fase di sviluppo da parte della società russa Khrunichev. La partnership con Iss-Reshetnev è iniziata nel 2000 quando, Thales Alenia Space e Iss hanno attuato una strategia di marketing basata sulla piattaforma del satellite Iss Express-1000. Unendo i loro prodotti complementari e tecnologie, Iss Reshetnev e Thales Alenia Space hanno dato vita a una partnership che ha portato a grandi successi internazionali, come i satelliti Telkom 3, Kazsat 3 e Yamal 401. (Com)