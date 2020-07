Italia-Colombia: Di Maio, ci batteremo perché sia fatta giustizia per Mario Paciolla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo si batterà perché sia fatta giustizia per Mario Paciolla, il cooperante ritrovato morto il 15 luglio scorso nella sua casa a San Vicente del Caguan, in Colombia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in una diretta sul suo profilo Facebook. “Noi ci batteremo come governo perché sia fatta giustizia per Mario Paciolla, perché si raggiunga la verità il prima possibile”, ha dichiarato il ministro, ribadendo l’impegno per la verità anche per Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto nel gennaio 2016. (Res)