Afghanistan: talebani annunciano rilascio di 1.000 prigionieri come da accordi con Usa

- Il gruppo islamico dei talebani ha annunciato oggi il rilascio di 1.000 prigionieri delle forze di sicurezza dell’Afghanistan come previsto dall’accordo a Doha, in Qatar, con gli Stati Uniti lo scorso 29 febbraio. Lo ha annunciato il portavoce dell’ufficio politico dei talebani in Qatar, Suhail Shaheen. All'inizio di questa settimana, Shaheen ha affermato che i talebani avrebbero liberato i rimanenti prigionieri afgani prima della festa dell’Eid al Adha, la festa del sacrificio, celebrata oggi nel mondo musulmano, annunciando in contemporanea un cessate il fuoco di tre giorni. Il movimento prevede che i colloqui di pace con il governo afgano inizieranno ad agosto dopo il rilascio dei prigionieri. "Secondo l'accordo di Doha, in cui l'Emirato islamico ha promesso di rilasciare 1.000 prigionieri in cambio di 5.000 prigionieri, questo numero è stato completato da noi oggi", ha detto Shaheen. Questa mattina, i talebani hanno completato il processo liberando 82 prigionieri nelle province afgane di Herat, Farah, Ghor, Nimroz, Zabul e Balkh, ha aggiunto il portavoce. Il governo afgano e i talebani si sono impegnati a rilasciare i reciproci prigionieri - rispettivamente 5.000 e 1.000 - nell'ambito dell’accordo di pace negoziato dal gruppo e dagli Stati Uniti nella capitale del Qatar di Doha il 29 febbraio, con la prospettiva di lanciare colloqui intra-afgani.(Res)