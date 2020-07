Conte: "Via libera alla doppia preferenza in Puglia, basta discriminare le donne"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera del Consiglio dei ministri al decreto sulla doppia preferenza nella legge elettorale della Puglia, con la nomina di un commissario straordinario che sarà il prefetto di Bari Antonia Bellomo. Quest’ultima avrà il compito di garantire il rispetto delle norme. “Oggi abbiamo scritto una nuova pagina nella storia italiana dei diritti politici e, in particolare, dei diritti delle donne – ha spiegato il premier Giuseppe Conte -. Per la prima volta il governo è intervenuto per adottare un decreto legge che introduce nella legislazione della Regione Puglia il vincolo della doppia preferenza, offrendo a tutti gli elettori pugliesi la garanzia di poter scegliere, in occasione della prossima competizione elettorale, tra candidati di sesso diverso”. Per l’esecutivo, ha precisato il presidente, “l’empowerment femminile è un imperativo morale, politico e giuridico. Non siamo disposti a consentire ulteriori discriminazioni a carico delle donne. Questo vale anche per le altre Regioni che ancora non hanno adeguato i rispettivi sistemi elettorali al principio di parità di genere”. Conte ha poi rivolto un appello a tutte le forze parlamentari, di maggioranza e opposizione. “Sarebbe davvero un bel segnale che il decreto legge appena approvato dal Consiglio dei ministri riunito in seduta straordinaria fosse convertito in legge all’unanimità dal Senato e dalla Camera dei deputati”, ha affermato.Soddisfatto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. "Dopo cinque anni di tentativi di convincere il Consiglio regionale, assolutamente sovrano in materia, ad approvare la doppia preferenza di genere nella legge elettorale pugliese per adeguare la nostra regione al resto d'Italia, oggi il nostro impegno programmatico si è realizzato grazie al governo della Repubblica”, ha commentato. "L'intervento urgente del governo in Cdm per inserire la doppia preferenza di genere nella legge elettorale regionale pugliese – ha aggiunto il ministro delle Regioni Francesco Boccia – si è reso necessario per garantire l'impegno assunto sul rispetto di una norma che in Puglia non era stata prevista. Non competono al governo valutazioni di tipo politico, ma la questione della doppia preferenza appartiene a quella categoria di diritti universali nei quali questo governo e questa maggioranza si rispecchiano". (Rin)