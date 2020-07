Usa: i conservatori criticano il discorso di Obama al funerale di John Lewis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere della Casa Bianca, Stephen Miller, ha criticato l'ex presidente Obama per le sue osservazioni "scioccamente politiche" sul diritto di voto pronunciate al funerale del deputato John Lewis, scomparso qualche giorno fa. Lo riporta il sito "The Hill". Obama è stato uno dei tre ex presidenti ad aver pronunciato un discorso durante la celebrazione dell'icona dei diritti civili, morta a 80 anni. Obama ha inveito contro la disuguaglianza razziale e la continua soppressione del diritto al voto, un tema al quale Lewis ha dedicato la sua carriera politica. Miller si è opposto a Obama dicendo che sono "le leggi restrittive sull'identità" e "il servizio postale" a impedire agli elettori di votare. "È stato scioccante per un servizio funebre, ma è anche totalmente scollegato dalla realtà", ha detto Miller. "E' scandalosamente, scandalosamente falso". Nel frattempo Tucker Carlson, conduttore televisivo dell'emittente "Fox", ha definito l'ex presidente Obama come "una delle figure più sleali e disoneste della storia della politica statunitense" e come "un politico viscido" per aver chiesto al Congresso di approvare un nuovo Voting Rights Act e di eliminare l'ostruzionismo, che Obama ha descritto come una reliquia dell'era di Jim Crow che ha privato gli afroamericani dei loro diritti. (Nys)