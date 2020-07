Ecuador: Yaku Perez sarà candidato alla presidenza per il partito Pachakutik (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti i nomi di papabili candidati ma che ancora non hanno ufficializzato l'intenzione di correre. Primo fra tutti Otto Sonnenholzner: al momento di presentare le dimissioni da vicepresidente, a metà luglio, ha parlato della necessità di dedicarsi "alla famiglia", ma incalzato dalla stampa non ha escluso la sua corsa alla guida del paese. Il gesto di rinunciare agli emolumenti e a ogni possibile benefit legato all'incarico ha rinforzato l'aspettativa di una candidatura, peraltro caldeggiata da diversi partiti e movimenti. Tra i possibili aspiranti c'è anche Galo Lara, ex parlamentare che pure non dichiarando apertamente di essere in corsa ha manifestato interesse a contribuire per la vittoria del partito Popolo Libero. Il Partito sociale cristiano ha informato che annuncerà il proprio candidato alla presidenza nel corso della prima settimana di agosto. Il partito deciderà il candidato attraverso elezioni primarie chiuse dopo il rifiuto categorico di Jaime Nebot. (segue) (Brb)