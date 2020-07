Ecuador: Yaku Perez sarà candidato alla presidenza per il partito Pachakutik (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cerca invece di spuntare una nuova candidatura alla presidenza per il partito Società patriottica, Lucio Gutiérrez. Il politico è già stato presidente tra il 2003 e il 2005 ed è stato nuovamente candidato nel 2009 (perse contro Rafael Correa), nel 2013 (arrivò terzo). Nelle elezioni politiche del 2017 non è riuscito a ottenere un seggio in parlamento. Anche l'imprenditore e dirigente sportivo Isidro Romero ha espresso l'intenzione di correre per la presidenza, tuttavia non è ancora chiaro quale partito possa essere interessato a sostenerlo. Ha già presentato la sua candidatura l'economista Oscar Brito assicurando che correrà da indipendente. (segue) (Brb)