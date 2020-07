Usa: Microsoft potrebbe comprare TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Microsoft sarebbe in pole position per l'acquisizione di TikTok, la piattaforma video di proprietà cinese, nel caso in cui questa dovesse essere resa illegale negli Stati Uniti, o la sua proprietà obbligata a venderla per ordine della Casa Bianca. Lo riporta il "New York Times". Non è chiaro quanto siano avanzati i colloqui tra Microsoft e TikTok, ma qualsiasi accordo andrebbe nella direzione di modificare la proprietà di TikTok, che al momento è al centro dello scontro geopolitico tra Stati Uniti e Cina. TikTok è di proprietà di ByteDance, una società cinese che ha un valore di 100 miliardi di dollari. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe presto chiedere a Bytedance di vendere le sue quote di TikTok, che l'amministrazione statunitense ritiene un pericolo per la sicurezza nazionale. La preoccupazione della Casa Bianca è che TikTok possa trasmettere i dati sensibili degli statunitensi al governo cinese, oppure fungere da amplificatore della propaganda di Pechino. TikTok ha sempre rigettato categoricamente queste accuse (Nys)