Regionali: Bellanova, con commissario sanata ferita su doppia preferenza di genere in Puglia

- Il ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova dichiara: "Lo avevamo detto nei giorni scorsi: dopo l'ultima vergognosa pagina scritta dalla maggioranza nel Consiglio regionale pugliese, che ha non voluto e saputo garantire per lunghi 5 anni la presenza delle donne adeguando la legge elettorale pugliese ad una norma dello Stato, non si poteva che arrivare a questo. Un decreto legge - spiega l'esponente dell'esecutivo su Facebook - con cui il governo nazionale indicava la soluzione nella nomina di un commissario. È esattamente quanto è accaduto poco fa al Consiglio dei ministri, sanando così una ferita e dando il via libera alla doppia preferenza di genere a partire dalla tornata elettorale di settembre. Un commissario terzo - rileva il ministro -, perché non poteva essere l'attuale presidente a sanare una ferita cui né lui né la sua maggioranza hanno posto rimedio. Per la Puglia una pagina nuova ma anche la sconfitta di una politica arrogante e maschilista. Poco attenta alle donne fuori e dentro le stanze in cui si governa e si decide. È tempo - conclude Bellanova - di voltare radicalmente pagina. La Puglia si merita ben altro".(Rin)