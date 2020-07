Regionali: Conte, con doppia preferenza scritto nuova pagina storia diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo scritto una nuova pagina nella storia italiana dei diritti politici e, in particolare, dei diritti delle donne. Per la prima volta il governo è intervenuto per adottare un decreto-legge che introduce nella legislazione della Regione Puglia il vincolo della doppia preferenza, offrendo a tutti gli elettori pugliesi la garanzia di poter scegliere, in occasione della prossima competizione elettorale, tra candidati di sesso diverso". Lo ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del Consiglio dei ministri.(Rin)