Regionali: leader centrodestra, da Cdm provvedimento che rischia di compromettere libero esercizio voto in Puglia

- I leader di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, osservano che "in Puglia si sta giocando con le istituzioni, piegandole ad interessi di una parte politica. Per responsabilità del presidente uscente - continuano in una nota congiunta -, il Consiglio dei ministri si è preso la responsabilità di scrivere un provvedimento che rischia di compromettere il libero esercizio del voto in Puglia e rappresenta una gravissima ingerenza politico-elettorale. Il rischio evidente è quello di creare un precedente pericolosissimo ed un incidente istituzionale finalizzato a far saltare le elezioni. Chiediamo che su questa situazione vigili il presidente della Repubblica". Salvini, Meloni e Berlusconi aggiungono: "Il centrodestra ha già comunicato più volte che è disponibile subito a votare in Consiglio regionale il testo di legge che prevede la preferenza di genere. L’altra notte è mancato il numero legale in aula perché la maggioranza ha abbandonato. Noi ci siamo, nel rispetto delle regole. Si convochi il Consiglio - concludono i leader di Lega, Fd'I e FI - e si metta fine a questa farsa. Non accetteremo in alcun modo ulteriori forzature e chiediamo che vengano salvaguardate la libertà e l’autonomia della Puglia". (Com)