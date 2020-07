Regionali: Conte, no ulteriori discriminazioni a carico delle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il governo “l’empowerment femminile è un imperativo morale, politico e giuridico. Non siamo disposti a consentire ulteriori discriminazioni a carico delle donne. Questo vale anche per le altre Regioni che ancora non hanno adeguato i rispettivi sistemi elettorali al principio di parità di genere”. Lo ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo l’approvazione del decreto sulla doppia preferenza alle regionali in Puglia. “Rivolgiamo adesso un appello a tutte le forze parlamentari, senza distinzioni tra maggioranza e opposizioni – ha aggiunto Conte - : sarebbe davvero un bel segnale che il decreto legge appena approvato dal Consiglio dei Ministri riunito in seduta straordinaria fosse convertito in legge all’unanimità dal Senato e dalla Camera dei deputati”.(Rin)