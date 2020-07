Migranti: Di Maio, serve piano concreto per affrontare ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario un piano concreto per affrontare un’ondata di sbarchi di migranti che l’Italia “non riuscirà ad affrontare da sola”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in una diretta sul suo profilo Facebook. Parlando in merito all’ondata di sbarchi avvenuta in questi giorni il ministro ha sottolineato che “questo è un momento particolare in cui il rischio sanitario non è calato”, osservando in merito alla fuga di migranti dai centri di porto Empedocle e Caltanisetta che il tema “non sono i migranti ma coloro che devono rispettare le regole”. Il ministro ha osservato che dagli ultimi dati vi sarò una nuova ondata di sbarchi, sottolineando il “rischio enorme “che il Paese deve affrontare con “responsabilità e concretezza”. “Lo dico perché Italia non può permettersi questi rischi sanitari. L’Italia non può permettersi un rischio del genere. Ne va della salute dei cittadini e anche della sua credibilità internazionale”, ha sottolineato il ministro degli Esteri.(Res)