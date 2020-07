© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Partito democratico "la scuola è una priorità assoluta. Dopo mesi di lockdown non si può più perdere anche una sola ora di lezione". Lo ha detto, intervistato dal Tg1, il segretario del Pd Nicola Zingaretti in merito all'avvio del nuovo anno scolastico. (Rin)