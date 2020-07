Migranti: Italia-Francia, condivisione su proposte da portare in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo infatti giunti ad un momento cruciale per il rilancio della strategia europea sull'immigrazione: dopo l’estate la Commissione europea presenterà il nuovo patto europeo sull’immigrazione e l’asilo e occorrono riforme coraggiose, in grado di dare concretezza ai principi di solidarietà ed equa ripartizione degli oneri tra tutti gli Stati membri”, ha proseguito Lamorgese, che ha poi ringraziato il governo francese “che non ha mai mancato di partecipare al meccanismo di ridistribuzione dei migranti sbarcati sulle coste italiane e si è subito attivata, dopo il periodo di sospensione per l’emergenza sanitaria, per riprendere i trasferimenti”. (segue) (Com)